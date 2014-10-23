Налоговая милиция ликвидировала 5 преступных банковских групп

В течение последних полугода, органами Государственной фискальной службы ликвидировано 5 крупнейших групп, которые под прикрытием бывших чиновников предоставляли незаконные услуги по уклонению от налогообложения. Об этом заявил первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко, подводя итоги работы налоговой милиции за 6 месяцев текущего года, сообщает Цензор.

По словам В.Хоменко, речь идет о группах так называемых «программных» предприятий, объединенных вокруг конкретных банковских организаций Курченко («Реал банк», «Брокбизнесбанк»), Киселева («Гринбанк», «Банк «Риночные технологии»), Дядечка («Союз»), Эпеля (АКБ «Капитал»). В состав этих групп входило 194 транзитно-конвертационных предприятия. В 2013 г. и первом квартале 2014 г. ими было проконвертировано около 200 млрд. грн.

С апреля 2014 г. деятельность этих групп прекращена и осуществляются мероприятия по ликвидации последствий их противоправной деятельности.

Кроме того, были ликвидированы 38 конвертационных центров, которыми было проконвертировано 17,4 млрд. грн. Потери бюджета только от неуплаты НДС составили 2,9 млрд. грн. Причиненный ущерб уже возмещается выгодополучателями и с марта 2014 г. уже возмещено 266 млн. грн.

Еще 18 конвертационных центров, ранее проконвертировавших 4,3 млрд. грн. и причинивших ущерб в размере более 700 млн. грн., находятся в процессе ликвидации – сообщил В.Хоменко.

Также, налоговой милицией было выявлено 662 так называемые налоговые «ямы», сформировавшие 2,2 млрд. грн. схемного налогового кредита.

Владимир Хоменко отметил, что благодаря комплексной отработке незаконно сформированного налогового кредита по НДС, предупреждено нанесение ущерба бюджету на сумму 4,1 млрд. грн. А за счет внедрения постоянного мониторинга Единого реестра налоговых накладных, удалось предупредить формирование незаконного НДС на сумму 774 млн. грн.