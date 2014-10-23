Правительство разъяснило бюджетным предприятиям и организациям порядок выплаты зарплаты через карты банков

Как говорится в решении Министерства финансов Украины (Протокол № 25 от 09.10.2014 г.), подписанном министром финансов Александром Шлапаком, сегодня уполномоченными банками, через которые должна осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных организаций, являются 69 коммерческих банков.

Читайте такжеКабмин предлагает втрое сократить единый соцвзносОпределение уполномоченных банков осуществляется на постоянной основе Министерством финансов Украины в соответствии с Постановлением КМУ № 318 от 22.04.2005 г. Также в этом постановлении указано: «Министерствам, прочим центральным и местным органам исполнительной власти принять в установленном порядке меры для выплаты заработной платы через уполномоченные банки, определенные в соответствии с этим постановлением...». В этом же документе подчеркивается, что работник должен письменно определиться, через какой банк из числа уполномоченных он хочет получать зарплату.

Таким образом, Министерство финансов обращает внимание, что любые инсинуации и спекуляции относительно массового обязательного перевода каких-либо бюджетных учреждений в государственные банки являются беспочвенными и что имеют место злоупотребления со стороны отдельных должностных лиц.

По данным Минфина, именно перечисленные банки соответствуют всем предусмотренным действующим законодательством требованиям по обслуживанию работников бюджетных учреждений.