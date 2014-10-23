Российский рубль продолжает бить антирекорды

Российский рубль к середине валютной сессии четверга находится у рекордных минимумов под давлением цен на нефть и ожиданий рейтинговых действий агентства S&P.

На 15.45 мск рубль теряет 27 копеек к доллару и находится на отметке 41,68 рубль за доллар, при этом ослабевая на 43 копейки против евро, до 52,81 рубля за евро - рекордный минимум. Сегодня доллар также достиг нового рекордного максимума, расположенного на отметке 41,71 руб. Бивалютная корзина растет на 33 копейки до 46,68 рубля, находясь в зоне интервенций ЦБ РФ, сообщает ТАСС.

На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 37,3-46,3 рубля. Валютные интервенции Банка России 21 октября составили 540 млн рублей (около $13 млн).

Рубль во второй половине дня ускорил темпы нисходящего движения, обновляя новые исторические минимумы на отсутствии факторов как внутренней, так и внешней поддержки.

Цены на нефть накануне возобновили снижение, хотя сегодня и пытаются совершить отскок наверх. Игроки ждут также завтрашнего пересмотра рейтинга РФ агентством S&P и новостей касательно санкций с начавшегося сегодня саммита лидеров ЕС.

Читайте такжеMoody's допускает введение Западом новых санкций против России

Аналитики без особого оптимизма смотрят на краткосрочные перспективы рубля, но не исключают разворота нисходящей тенденции в среднесрочном периоде.