Минюст считает правильным, если госучреждения будут обслуживаться в госбанках

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о законности проведенной в пенитенциарной службе кампании по переводу сотрудников на получение заработной платы в Ощадбанке.

Петренко отметил, "что все государственные органы, соответственно, и те учреждения, которые работают в системе госорганов, могут обслуживаться в разных банках". Глава Минюста подчеркнул, что "каждый руководитель государственного учреждения свободен в своем выборе того банковского учреждения, где он будет обслуживаться, основное - это лучшие условия и чтобы были гарантии безопасности тех средств госбюджета, выделяемых этому госучреждению".

"Я не владею информацией, что есть какой-то массовый перевод зарплатных проектов на обслуживание в государственном банке... Никакого давления или других вещей нет. Но с точки зрения нравственной, человеческой и гражданской позиции, я считаю, что государственные органы и учреждения должны обслуживаться в государственных банках, потому что у нас было очень много случаев ранее, когда средства государственных учреждений, которые находились в коммерческих банках, причем банках, приближенных к бывшему руководству страны, они потом или исчезали, или пользовались по минимальным процентам этими средствами, была массовая система откатов. Поэтому в этой части не в чем критиковать правительство", - объяснил Петренко.