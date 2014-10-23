Фонд гарантирования совместно с МВФ будут искать причины банкротства банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Международным валютным фондом разрабатывает техническое задание для аудиторских фирм с целью проведения проверки двух банков, чтобы установить реальные причины их банкротства.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

По его словам, Фонд гарантирования намерен возместить максимально возможную сумму убытков государства за счет собственников и руководства банков, виновных в их банкротстве.

«По одному из условий сотрудничества с МВФ, что зафиксировано в протоколе о намерениях, подписанном руководством нашего государства, Фонд гарантирования обязан проводить регуляторные расследования таких фактов (доведения до банкротства – УНИАН) и принимать меры. Сейчас мы находимся на стадии согласования с МВФ по техническому заданию для аудиторских фирм, которые будут отобраны на основании открытого тендера и проведут в двух пилотных банках специальную аудиторскую проверку с целью дать анализ, с аргументами, что именно стало причиной банкротства банка», – сказал Оленчик и уточнил, что для проведения проверки будут выбраны один крупный и один небольшой банк из числа банков, ликвидируемых фондом.

Представитель Фонда гарантирования вкладов ожидает, что данный процесс начнется еще до конца этого года и уже в начале 2015 года фонд сможет поделиться первыми результатами.

«На этом наше сотрудничество с МВФ не закончится, и мы будем двигаться дальше. Уже сейчас есть основания двигаться в этом направлении в действующем правовом поле», – добавил Оленчик.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 26 банков: «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».