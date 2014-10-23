Замглавы НБУ Приходько уволен согласно закону о люстрации

17:17, 23 октября 2014
Финансы
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Приходько был задержан 1 августа по подозрению в хищении 2 млрд гривень

Фото УНИАН

Заместитель главы Национального банка Украины Борис Приходько с 22 октября уволен с занимаемой должности в соответствии с положениями принятого и обнародованного Закона «Об очищении власти».

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальной странице регулятора в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 1 августа стало известно о задержании заместителя председателя Национального банка Украины Бориса Приходько. Приходько избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

По результатам проведенного в уголовном производстве расследования установлено, что в течение февраля 2014 года Приходько по предварительному сговору с председателем правления "Аграрного фонда" Александром Кирюком и должностными лицами "Брокбизнесбанка", в частности, председателем наблюдательного совета Денисом Бугаем, незаконно завладели денежными средствами "Аграрного фонда" в размере 2,069 млрд грн.

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