Международные резервы России за неделю снизились почти на $8 млрд

Международные резервы России за неделю с 11 по 17 октября 2014 года снизились на $7,9 млрд до $443,8 млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, передает ТАСС.

С начала года международные резервы снизились уже на 13% или $66,7 млрд. При этом последний раз международные резервы ЦБ РФ опускались ниже 450 млрд долларов в апреле 2010 года.

Ускоренное снижение интервенций происходит на фоне снижения курса рубля к доллару, поскольку Банк России использует резервы для проведения интервенций на валютном рынке для поддержания курса рубля. С 1 по 21 октября по Банк России продал в рамках интервенций уже 13,37 млрд долларов, а доллар за тот же период подорожал на 1,37 рубля.

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Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.