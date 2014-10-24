Лидеры ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на 40%

Лидеры Европейского Союза договорились на саммите сократить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Об этом сообщил в пятницу, 24 октября, в Twitter глава Европейского Совета Херман Ван Ромпей, передает lenta.ru.

Страны ЕС, по словам Ромпея также договорились увеличить к 2030 году до 27% долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Евросоюза и настолько же улучшить энергоэффективность своих экономик. Кроме того, они обязались улучшить трансграничные связи, чтобы увеличить объемы поставок энергоносителей между странами-членами ЕС.

Решение Евросоюза призвано послужить сигналом США, Китаю и другим промышленно развитым странам мира, чтобы те приняли аналогичные ограничения к саммиту ООН по проблемам климата, который состоится в декабре 2015 года во Франции.

Вместе с тем экологи ранее уже раскритиковали согласованные ЕС ограничения, которые, по их мнению, совершенно недостаточны для борьбы с глобальным потеплением. Кроме того, экологи оказались разочарованы тем, что в окончательном решении условия использования энергии солнца, ветра и других возобновляемых источников энергии были смягчены.