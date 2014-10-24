Эксперты призывают создать межведомственную рабочую группу по «Сумыхимпрому»

По словам министра промышленности Украины в период 1995-1997 годов, члена Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Валерия Мазура, одной из главных проблем, мешающих выведению «Сумыхимпрома» из состояния неплатежеспособности, является отсутствие согласованности в действиях госорганов, которые участвуют в данном процессе.

«С целью устранения этой несогласованности, общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины обратилась в Кабмин с предложением о создании межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности «Сумыхимпрома». Первоочередными важнейшими действиями этой межведомственной рабочей группы должны стать смена управляющего санацией и распорядителя имуществом «Сумыхимпрома», поскольку лица, занимающие эти должности в настоящее время, имеют целью отнюдь не восстановление платежеспособности одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений и двуокиси титана. Их действия направлены на преднамеренное создание условий для ликвидации предприятия в судебном порядке, что нанесет непоправимый урон национальным интересам Украины. Надо сказать, что в этом беспределе они весьма преуспели», - сказал Мазур.

Напомним, 10 октября Общественная рабочая группа по решению проблем титановой отрасли Украины обратилась в Кабмин с вышеуказанным предложением. 13 октября Секретариат Кабмина передал это обращение в Фонд госимущества Украины для принятия Фондом решения о создании межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром». В ее состав должны войти представители Фонда госимущества, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Минэнергоугля, Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда, Укрэксимбанка, компании «Газ Украины», ряда коммерческих банков.

«Процесс восстановления платежеспособности «Сумыхимпрома» может быть эффективным только при наличии единой и согласованной позиции представителей государственных органов, учреждений и предприятий госсектора экономики, участвующих в процедуре банкротства сумского химического гиганта. Отсутствие единой и согласованной позиции представителей государства, помимо прочего, способствует сохранению нынешнего состава комитета кредиторов «Сумыхимпрома», в котором нет представителей государства, несмотря на то, что почти 100% акций предприятия находится в госсобственности. Необходимость создания Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности «Сумыхимпрома» не вызывает сомнений. Если Фонд госимущества будет исходить из интересов государства, то создание данной группы должно быть инициировано им в кратчайшие сроки. В противном случае возникнет вопрос о позиции и действиях Фонда госимущества по сохранению для Украины этого стратегического химического объекта», - такое мнение высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.