"Азовсталь" за 9 месяцев получила 318 млн гривень прибыли

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь, Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в январе-сентябре текущего года получил 318,4 млн грн чистой прибыли против 1,338 млрд грн чистого убытка годом ранее.

Об этом говорится в отчете предприятия, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход предприятия за 9 месяцев вырос на 0,7% - до 15,985 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев 2014 года составила 842,5 млн грн, тогда как за 9 месяцев 2013 года предприятие получило 559,6 млн грн валового убытка. Операционная прибыль в январе-сентябре текущего года составила 653,5 млн грн против 1,157 млрд грн операционного убытка за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, в связи с военной агрессией России и действиями террористов на Донбассе расположенные там металлургические предприятия ощущают дефицит поставок сырья и энергоресурсов, что заставило их остановиться или сократить производство. В таких условиях «Азовсталь» за 9 месяцев сократила производство проката на 24% по сравнению с январем-сентябрем 2013 года до 2,42 млн тонн, стали - на 20%, до 2,74 млн тонн, чугуна - на 18,9% до 2,4 млн тонн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

«Азовсталь» в 2013 году сократила чистый убыток на 6,7% по сравнению с 2012 годом - до 2,513 млрд грн с 2,695 млрд грн.

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).