Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов в 2,3 раза

В январе завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе 2017 года предприятие выпустило 6 пассажирских вагонов.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе увеличил выпуск грузовых вагонов в 2,3 раза, или на 152 вагона по сравнению с соответствующим периодом 2017 года - до 273 единиц.

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Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе 2017 года предприятие выпустило 6 пассажирских вагонов.

В январе 2018 года завод модернизировал 5 вагонов метро.

Справка УНИАН. ЧАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2017 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 28%, или на 437 штук по сравнению с 2016 годом - до 2013 единиц.

В 2017 году завод изготовил 50 пассажирских вагонов, что в 5,5 раза больше, чем в 2016 году.