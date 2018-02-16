На погашение зарплатных долгов перед шахтерами выделили 365 миллионов гривень

Средства уже поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий.

Кабинет министров Украины перечислил 365 млн грн на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты задолженности по зарплате перед шахтерами, сообщил на своей странице в соцсети Facebook профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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«Спасибо Министерству финансов Украины, Антимонопольному комитету Украины и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины за оперативное выполнение поставленных вчера задач. 365 млн гривен только что поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы», - написал Кистион.

Ранее вице-премьер поручил Минэнергоугля и Минфину безотлагательно урегулировать проблему задолженностей перед шахтерами по зарплате.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 млрд грн.

Многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.