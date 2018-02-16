На погашение зарплатных долгов перед шахтерами выделили 365 миллионов гривень

16:53, 16 февраля 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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«Спасибо Министерству финансов Украины, Антимонопольному комитету Украины и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины за оперативное выполнение поставленных вчера задач. 365 млн гривен только что поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы», - написал Кистион.

Ранее вице-премьер поручил Минэнергоугля и Минфину безотлагательно урегулировать проблему задолженностей перед шахтерами по зарплате. 

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 млрд грн.

Многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.

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Теги: #зарплатные долги#зарплата шахтеров