Поступления в госбюджет от экспорта металлолома выросли втрое - глава комитета ВР

14:06, 19 февраля 2018
Промышленность
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фото uaprom.info

Об этом сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам промышленности Виктор Галасюк на своей странице в Facebook.

«Очень положительные последствия нашего с Олег Ляшко "металлургического закона" о повышении вывозной пошлины на металлолом втрое (с 10 до 30 евро / т). Поступления в госбюджет от экспорта металлолома выросли втрое - с 112 млн грн. в 343 млн грн», - написал Галасюк.

Также глава комитета отметил, что за очередной год действия закона дефицит металлолома для украинских металлургических заводов сократился на 40% (с 725 тыс. т до 425 тыс. т).

По словам Галасюка, действие закона о повышенных пошлинах на вывоз металлолома необходимо продолжить.

Как сообщалось ранее, Украина до 2016 года испытывала острый дефицит металлолома, который приводил к сокращению производств и остановке украинских предприятий.

В данный момент, в Украине действуют экспортные пошлины на вывоз металлолома из Украины. Однако в текущем году их действие должно окончиться. 

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Теги: #экспорт металлолома