Поступления в госбюджет от экспорта металлолома выросли втрое - глава комитета ВР

Также глава комитета отметил, что за очередной год действия закона дефицит металлолома для украинских металлургических заводов сократился на 40%.

Украинский бюджет получил втрое больше средств от экспорта металлолома (343 млн грн вместо 112 млн грн) за очередной год действия повышенной пошлины на вывоз этого сырья из Украины.

Об этом сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам промышленности Виктор Галасюк на своей странице в Facebook.

«Очень положительные последствия нашего с Олег Ляшко "металлургического закона" о повышении вывозной пошлины на металлолом втрое (с 10 до 30 евро / т). Поступления в госбюджет от экспорта металлолома выросли втрое - с 112 млн грн. в 343 млн грн», - написал Галасюк.

Также глава комитета отметил, что за очередной год действия закона дефицит металлолома для украинских металлургических заводов сократился на 40% (с 725 тыс. т до 425 тыс. т).

По словам Галасюка, действие закона о повышенных пошлинах на вывоз металлолома необходимо продолжить.

Как сообщалось ранее, Украина до 2016 года испытывала острый дефицит металлолома, который приводил к сокращению производств и остановке украинских предприятий.

В данный момент, в Украине действуют экспортные пошлины на вывоз металлолома из Украины. Однако в текущем году их действие должно окончиться.