"Нафтогаз" с 1 марта снижает цены на газ для промышленности на 14%

Максимальные цены будут снижены на 12% - до 8889,6 гривни.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 марта 2018 года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 14,1% по сравнению с февралем – до 7896 гривень с 9195,6 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 марта будут снижены на 12,3% – до 8889,6 гривни с 10141,2 гривни за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Ранее в феврале 2018 года "Нафтогаз" снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6% по сравнению с январем 2018 года – до 9195,6 гривни за тысячу кубометров и максимальные цены - на 5,5% - до 10141,2 за тысячу кубометров.