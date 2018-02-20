Малоизвестная фирма из окружения Порошенко без аукциона получила контроль над газовым месторождением - СМИ

Государственная служба геологии и недр Украины продала спецразрешение фирме, которую связывают с юристом из команды президента, без какого-либо аукциона всего 3,8 миллиона гривень.

Малоизвестная компания ООО "Аркона Газ-Энергия", которую связывают с окружением президента Петра Порошенко, вне конкурса получила право на разработку крупного нефтегазового месторождения на Полтавщине.

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Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Упомянутая компания 18 мая 2017 года получила специальное разрешение на пользование недрами, а именно на разработку с дальнейшей добычей газа и газового конденсата на Свистунковско-Червонолуцком месторождении.

Государственная служба геологии и недр Украины продала спецразрешение этой фирме без какого-либо аукциона всего 3,8 миллиона гривень.

ПАО «Укрнафта», которая годами изучала и исследовала это газонефтяное месторождение, заявила, что это – значительно ниже рыночной цены на указанное спецразрешение. В компании говорят, что они готовы были заплатить за него минимум 45 миллионов гривень. А в случае проведения торгов по системе аукциона, реальная стоимость могла бы возрасти и до 110 миллионов гривень, добавляют в "Укрнафте".

Журналисты отмечают, что существенно уменьшить стоимость государственной лицензии для "Аркона Газ-Энергия" стало возможным благодаря занижению реальных показателей объема запасов газа на месторождении. По расчетам самой "Аркони Газ-Энергии", на нем можно добыть всего 320 миллионов кубометров газа и 46 тысяч тонн конденсата. Именно такие объемы зафиксированы в выданном фирме спецразрешении.

Вместе с тем, специалисты "Укрнафты", которые исследовали месторождение много лет, извлекаемые запасы этого месторождения оценивают значительно выше – в 1,6 миллиарда кубометров газа и 130 тысяч тонн конденсата.

Суммарная стоимость этих залежей, в случае успешной добычи, на сегодня составила бы более 12 миллиардов гривень, или 450 миллионов долларов США.

В расследовании говорится, что в марте 2016 года уставный капитал "Аркона Газ-Энергия" составлял всего 4 000 гривень. А ее единственным владельцем был Игорь Мычко, который ранее работал в прокуратуре Донецкой области, а сейчас является основателем нескольких компаний, которые в основном специализируются на строительстве.

В сентябре 2016 года Мычко увеличил уставный капитал фирмы до 5,614 млн гривень и отступил 50% доли Александру Нещотному.

Ранее этот человек работал в Амвросиевской райгосадминистрации (Донецкая область) и НАК "Украгролизинг", а сейчас является учредителем нескольких фирм, специализирующихся на торговле и финансовом лизинге.

Но уже через две недели после того, как "Аркона Газ-Энергия" успешно получила спецразрешение, у нее появились новые совладельцы. Случилось это 1 июня 2017 года.

Тогда 5% доли "Аркона Газ-Энергия" отошло юристу и адвокату Алексею Гребенченку. В начале 2000-х годов он работал в ПАО "Укропткульттовари", конечным бенефициарным владельцем которого был и остается Петр Порошенко, отмечают журналисты.

Того же 1 июня 2017 года Мычко и Нещотний отступили еще половину своей доли в фирме на пользу оффшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз).

В едином государственном реестре юридических лиц, конечным бенефициаром этой белизской фирмы указана гражданка Панамы – Рина Риос Родригез (Rina Rios Rodriguez). Скорее всего, она является лишь номинальным директором. На ее имя зарегистрированы десятки других иностранных оффшорных фирм, добавляют журналисты.

Редакция программы «Схемы» получила копии протокола общего собрания участников и новую редакцию устава "Аркона Газ-Энергия" от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, белизский оффшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь – адвокат "Ековис Бондарь и Бондарь юридическое бюро", где, к слову, работал и Алексей Гребенченко – новый владелец 5% доли в "Аркони".

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий – юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия. Его жена – Наталья Маловацкая. Она работает нотариусом Киевского нотариального округа.

Именно Маловацька во втором квартале 2017 года перечислила совладельцам "Аркона Газ-Энергия" – Игорю Мычко и Александру Нещотному по 1,39 млн гривень каждому. Эти данные журналисты получили от собственных источников в Государственной фискальной службе.

Именно такой была стоимость долей Игоря Мычка и Александра Нещотного в уставном капитале фирмы "Аркона Газ-Энергия", которые они продали офшорной фирме Ashburi Universal LTD.

Из этого можно сделать вывод, что эти деньги, уплаченные женой члена Высшего совета правосудия Маловацкого – это и есть оплата за вхождение "офшорки" в состав учредителей фирмы, которая будет добывать газ на Полтавщине, добавляют журналисты.

СМИ называютМаловацкого "человеком Петра Порошенко". Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой "Блока Петра Порошенко" во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.

По словам очевидцев, которые принимали участие в подготовке выборов, в команду президента способного юриста привел Сергей Березенко. О близости теперь депутата Березенка и Маловацького также свидетельствует установленный "Схемами" факт, что жена Березенка Ульяна в 2012 году выдавала на имя Маловацького доверенность на заключение и подписание договоров".

После успешных президентских выборов Порошенко оставил юриста Алексея Маловацкого в своей команде.

Осенью 2014 года Маловацкий даже баллотировался в Верховную раду по спискам "Блока Петра Порошенко", но имел 84-е место и не прошел. Но уже впоследствии, по предложению той же президентской политической силы был выдвинут на должность члена в Высший совет юстиции (сейчас Высший совет правосудия), где заседает до сих пор.