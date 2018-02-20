Коррупция и откаты: журналисты рассказали, почему Порошенко уволил гендиректора "Укроборонпрома"

Журналисты программы "Гроши" утверждают, что "Укроборонпром" погряз в миллиардах коррупционных скандалов международного масштаба.

Во время войны на армии зарабатывают все, кто может. Самые большие деньги крутятся в концерне "Укроборонпром", который на днях остался без руководителя.

Как говорится в сюжете программы "Гроши", президент Петр Порошенко с подачи премьер-министра Владимира Гройсмана все таки уволил гендиректора ГК "Укроборонпром" Романа Романова.

Читайте такжеПредседателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" избран ректор КПИ"Гроши" предполагают, что Порошенко уволил Романова, который входит в его ближайшее окружение за то, что президент уже не готовится к переизбранию на второй срок и начинает понемногу зачищать потенциальные коррупционные следы.

"А таких в "Укроборонпроме" - хоть отбавляй. Махинации с контрактом в 39 миллионов долларов на продаже самолетов Ан-32 в Ирак. Поставка деталей в ОАЭ с откатом в 6 миллионов долларов. И многое другое", - говорится в сюжете.

"В связи с тем, что гриф секретности на всех военных контрактах, это дает возможность договориться с покупателями о проценте отката. Это очень просто и легко решается", - говорит военный эксперт Олег Жданов.

"Гроши" утверждают, что корпорация погрязла в миллиардах коррупционных скандалов международного масштаба.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля президент Украины Петр Порошенко уволил генерального директора Государственного концерна “Укроборонпром” Романа Романова.

Перед этим сам Романов заявил, что уходит в отставку. "Я принял решение покинуть свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - написал Романов.

Ранее, 31 января Кабинет министров Украины направил ходатайство президенту Петру Порошенко об увольнении главы государственного оборонного концерна «Укроборнпром» Романа Романова.

За месяц до этого, 27 декабря прошлого года, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении главы ГК «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Напомним, впоследствии стало известно, что 28 февраля состоится пресс-конференция Петра Порошенко на тему "Вызовы - 2018".