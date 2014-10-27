"Богдан Моторс" увеличил убыток в 6,4 раза

Украинская автомобильная компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию "Богдан", в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличила чистый убыток в 6,4 раза – до 834,27 млн грн со 130,12 млн грн.

Об этом сказано в отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход автомобильной компании за указанный период составил 373,43 млн грн, что на 57,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль предприятия в январе-сентябре текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 23,8% - до 52,36 млн грн.

Также за отчетный период компания получила 611,8 млн грн операционного убытка, что в 6,6 раза превышает показатель за 9 месяцев прошлого года.

Как сообщал УНИАН, украинская автомобильная компания "Богдан Моторс" в первом полугодии 2014 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 14 раз - до 766,363 млн грн.

Один из крупнейших украинских производителей автомобилей - корпорация «Богдан» - по итогам 2013 года снизила объемы производства автомобилей всех видов по сравнению с 2012 годом вдвое - до 6,773 тыс. единиц

Корпорация "Богдан" по итогам 2013 года сократила чистый убыток в 1,7 раза - до 190,793 млн грн.

Справка УНИАН. "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.