«Надра Украины» готова помочь владельцам спецразрешений увеличить эффективность добычи

Национальная акционерная компания «Надра Украины» готова предоставить услуги по мониторингу и научному сопровождению недропользования для владельцев спецразрешений, что увеличит эффективность и рациональность разработки месторождений полезных ископаемых, а также их добычи.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления «Надра Украины» Ярослава Климовича.

По его словам, некоторые потенциальные недропользователи и инвесторы имеют достаточно общее представление о порядке проведения геологоразведочных работ, необходимых капиталовложениях, а также о процедуре реализации продукции. Поэтому после получения специального разрешения на пользование недрами у них возникают определенные трудности с реализацией программы геологоразведочных работ.

«С целью помощи недропользователям по более эффективному и рациональному использованию недр компанией ведется мониторинг и обеспечивается научное сопровождение недропользования», - сказал Климович.

«К сожалению, не все недропользователи заключили соглашения на проведение мониторинга и научного сопровождения недропользования, что значительно затрудняет определение реального состояния работ на их участках недр», - добавил глава правления компании.

Он также сообщил, что часть недропользователей не обладают полной геологической информацией о приобретенном участке недр, не имеют достаточного штата геологической службы, материально-технической базы, не знают требований нормативно-правовой документации. Кроме того, их часто консультируют не совсем знакомые с действующим законодательством «специалисты».

Читайте такжеУкраина имеет более 35 трлн кубометров запасов газа на нетрадиционных месторождениях«Поэтому, на наш взгляд, необходимо выдвигать более жесткие требования к претендентам на пользование недрами, чтобы у государства была уверенность в достижении цели предоставленного специального разрешения», - резюмировал Климович.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.