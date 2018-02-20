Иностранные инвесторы заинтересованы в производстве электромобилей в Украине - Омелян

Однако, по словам министра, они ожидают принятия закона "О стимулировании развития электрического транспорта в Украине", чтобы начать работу.

Иностранные инвесторы заинтересованы в локализации производства электромобилей в Украине, однако они ожидают принятия закона "О стимулировании развития электрического транспорта в Украине", чтобы начать работу.

Читайте такжеЭлектрокары к 2035 году составят почти четверть автопарка Украины - эксперт

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

"Уже есть заинтересованные иностранные инвесторы, которые готовы локализовать производство электромобилей в Украине. Сейчас переговоры на начальной стадии, поскольку потенциальные инвесторы ждут принятия закона ("О стимулировании развития электрического транспорта в Украине - УНИАН), чтобы начать работу", - сказал он.

По словам министра, инвесторы готовы вкладывать в производство электромобилей, но им нужны гарантии развития рынка на 15 лет.

"Интерес есть высокий, мы видим, что это может быть не одно производство, это может быть несколько. Но условием инвестора являются четкие законодательные рамки, прозрачный закон, который даст им гарантии развития рынка на 15 лет и которые мы готовы предоставить", - сказал он.

Также, Омелян выразил надежду, что законопроект "О стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине" будет зарегистрирован на следующей пленарной неделе, а в течении первого полугодия этого года будет проголосован.

"Мы ожидаем, что во время следующей пленарной недели, начиная с понедельника, этот документ будет зарегистрирован. Он прошел уже предварительное обсуждение как с руководителями фракции, так и с руководителями профильных комитетов. Есть поддержка, наша задача, чтобы в течение первого полугодия 2018 года он был проголосован", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры разработало законопроект, который предусматривает меры по стимулированию развития рынка электрического транспорта в Украине. Его принятие Верховной Радой позволит снизить стоимость электромобилей на 40%, в частности, за счет уменьшения НДС и отмены сбора акциза на импорт и продажу электромобилей.

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что реализация стратегии по стимулированию развития рынка электрического транспорта позволит наладить производство электромобилей в Украине в течение 10 лет.

Советник министра инфраструктуры, участник рабочей группы по разработке законопроекта «О стимулировании развития рынка электрического транспорта в Украине» Александр Озеран ранее сообщал, что в рамках реализации стратегии по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране планируется на 15 лет обнулить ставку НДС на производство транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Также, по его словам, благодаря реализации этой стратегии Министерство инфраструктуры рассчитывает к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.