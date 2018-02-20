Украина занимает второе место в Европе по запасам газа – эксперт

По оценкам эксперта, прогнозные ресурсы «голубого» топлива составляют около 3,5 трлн куб. м.

Украина среди стран Европы занимает второе место по запасам природного газа среди стран Европы. Об этом во время круглого стола заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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«Среди ископаемых видов топлива наибольшую перспективу имеет природный газ. В этом плане Украина выглядит достаточно привлекательной, поскольку наша страна имеет вторые по объемам запасы газа в Европе после Нидерландов», - сказал он.

По словам Омельченко, на сегодня запасы газа в Украине оцениваются в 600 млрд куб. м, а прогнозные ресурсы «голубого» топлива составляют около 3,5 трлн куб. м.

Как сообщал УНИАН, ранее о том, что Украине имеет вторые в Европе по величине запасы газа, заявлял премьер-министр Владимир Гройсман. Также премьер отмечал важность реализации государственной программы по наращиванию добычи «голубого» топлива до 2020 года до 20 млрд куб. м в год.

В конце января 2018 года начальник геологического отдела госпредприятия «Укргеофизика» Андрей Толкунов сообщил, что ресурсы традиционного природного газа на территории Украины оцениваются в 5,5 трлн куб. м.