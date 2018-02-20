Украина занимает второе место в Европе по запасам газа – эксперт

18:16, 20 февраля 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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«Среди ископаемых видов топлива наибольшую перспективу имеет природный газ. В этом плане Украина выглядит достаточно привлекательной, поскольку наша страна имеет вторые по объемам запасы газа в Европе после Нидерландов», - сказал он.

По словам Омельченко, на сегодня запасы газа в Украине оцениваются в 600 млрд куб. м, а прогнозные ресурсы «голубого» топлива составляют около 3,5 трлн куб. м.

Как сообщал УНИАН, ранее о том, что Украине имеет вторые в Европе по величине запасы газа, заявлял премьер-министр Владимир Гройсман. Также премьер отмечал важность реализации государственной программы по наращиванию добычи «голубого» топлива до 2020 года до 20 млрд куб. м в год.

В конце января 2018 года начальник геологического отдела госпредприятия «Укргеофизика» Андрей Толкунов сообщил, что ресурсы традиционного природного газа на территории Украины оцениваются в 5,5 трлн куб. м.

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Теги: #запасы газа#импорт газа