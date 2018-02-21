Porsche отказался от дизельных двигателей‍

09:41, 21 февраля 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Сообщается, что первый серийный дизельный автомобиль Porsche появился в 2002 году, это был кроссовер Cayenne. Позднее компания установила дизельные двигатели и на других моделях бренда, пишет Прайм со ссылкой на Autocar.

Напомним, что последнее поколение автомобилей Porsche Cayenne первоначально было создано только в версиях с бензиновым либо гибридным мотором. Сейчас автопроизводитель снял с производства и две оставшихся дизельных модели.

Производитель объяснил отказ от дизельных моторов смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками.

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Теги: #Porsche#дизельные авто#дизельные двигатели