Гройсман установил, что на госдобыче угля паразитируют "смотрящие"

Глава правительства призвал министра энергетики и угольной промышленности "брать метлу и выметать смотрящих".

В отрасли государственной добычи угля паразитируют так называемые "смотрящие".

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Есть мое поручение министру финансов найти механизмы выделения ресурса на модернизацию шахт. Я это поддерживаю, чтобы украинские шахтеры были конкурентоспособными. В частной добыче уже все хорошо, а в государственной - нет. Почему? Потому что паразитируют смотрящие. Так что давайте будем, с одной стороны, находить финансирование, а вы (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик - УНИАН) берите метлу и выметайте смотрящих", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров поддерживает инвестиции в угольную отрасль и возможность продажи части государственных шахт частным компаниям, а не дотации. На модернизацию и техническое переоснащение государственных шахт в 2018 году будет направлено 400 миллионов гривень.