"Укроборонпром" за год получил более 28 миллиардов гривень дохода

В 2017 году госконцерн перечислил 4,8 миллиарда гривень налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, по итогам 2017 года получил 28,3 миллиарда гривень дохода от реализации продукции, что соответствует показателю прошлого года, сообщила пресс-служба госконцерна.

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Согласно сообщению, в 2014 году чистая выручка от реализации продукции составила 16 миллиардов гривень, в 2015 году – 21,5 миллиарда гривень, в 2016 и 2017 годах – 28,3 миллиарда гривень.

В 2017 году госконцерн перечислил в бюджеты всех уровней 4,8 миллиарда гривень налогов и сборов, что на 4,3% больше по сравнению с 2016 годом.

Отмечается, что средняя заработная плата по всем предприятиям госконцерна в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла 22,4% - до 9018 гривень.

Также "Укроборонпром" в 2017 году получил чистую прибыль в размере 1,5 миллиарда гривень.

"В 2014 году предприятия "Укроборонпрома" показали 92 миллионов гривень убытков, а по оперативным данным 2017 года, чистая прибыль предприятий концерна в 2017 году составила 1,5 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе на вопрос УНИАН о чистой прибыли за 2016 год не смогли назвать цифру.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов сообщал, что "Укроборонпром" рассчитывает по итогам 2017 года увеличить чистый доход до 30 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.