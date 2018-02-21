СМИ назвали имя нового руководителя "Укроборонпрома"

Ранее президент Петр Порошенко уволил гендиректора ГК “Укроборонпром” Романа Романова.

Новым гендиректором Государственного концерна "Укроборонпром" станет Павел Букин.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на собственные источники.

Сейчас в концерне готовятся к встрече с президентом Петром Порошенко. Он должен приехать сегодня, 21 февраля.

До назначения Букин работал генеральным директором "Укрспецэкспорта". В СМИ он фигурировал в 2017 году, когда стал известен размер зарплаты Букина, которая увеличилась на 44% и составила 579 тыс. грн. Букин работал на предприятии длительное время. В 2012-2013 годах занимал должность заместителя директора "Укроборонпром", которому подчиняется предприятие.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля президент Украины Петр Порошенко уволил генерального директора Государственного концерна “Укроборонпром” Романа Романова.

Перед этим сам Романов заявил, что уходит в отставку. "Я принял решение покинуть свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - написал Романов.

Ранее, 31 января Кабинет министров Украины направил ходатайство президенту Петру Порошенко об увольнении главы государственного оборонного концерна «Укроборнпром» Романа Романова.

За месяц до этого, 27 декабря прошлого года, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении главы ГК «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.