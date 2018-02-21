Порошенко назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Президент Петр Порошенко заявляет, что «Укроборонпром» пройдет международный аудит.

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерального директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина на должность генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в открытом режиме - перед прессой, перед обществом, перед армией - не только подводим итоги работы "Укроборонпрома", но и начинаем новый ее этап", - заявил президент.

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По словам главы государства, "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

"И, в конце концов, это должна быть вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности", - добавил он.

"Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля президент Украины Петр Порошенко уволил генерального директора Государственного концерна “Укроборонпром” Романа Романова.

Перед этим сам Романов заявил, что уходит в отставку. "Я принял решение покинуть свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - написал Романов.

Ранее, 31 января Кабинет министров Украины направил ходатайство президенту Петру Порошенко об увольнении главы государственного оборонного концерна «Укроборнпром» Романа Романова.

За месяц до этого, 27 декабря прошлого года, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении главы ГК «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.