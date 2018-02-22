Россия ворует украинский газ: незаконно добыла с Одесского месторождения свыше 3,5 миллиарда кубов

Одесское газовое месторождение расположено в экономической зоне Украины, его запасы составляют около 21 млрд куб м. газа.

Россия за время аннексии Крыма незаконно добыла из Одесского газового месторождения свыше 3 млрд 500 млн кубометров газа. На месторождении незаконно пробурили 11 скважин.

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Об этом в эфире "Громадського" сообщила председатель правления государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Светлана Нижнова.

На вопрос, планирует ли Россия прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении, она ответила, что соответствующего заявления от официальных российских органов не поступало.

Отметим, Одесское газовое месторождение расположено в экономической зоне Украины, его запасы составляют около 21 млрд куб м. газа. Украина ввела его в эксплуатацию в ноябре 2012 года, официально там было добыто около 500 млн куб. м. газа.

Сейчас Россией незаконно добыто 7 млрд 200 млн кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 млрд), отметила Нижнова.

«Россия с самого начала аннексии (Крыма — ред.) знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может Россия будет предпринимать какие-то меры», — сказала она.

По ее словам, за время аннексии Крыма Россией незаконно было пробурено в месторождении 11 скважин.

«Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, потом — еще 11 скважин. Месторождения сейчас используется по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда», — подчеркнула Нижнова.

Напомним, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» захватили 2014 года во время аннексии Крыма Россией. Таким образом «Нафтогаз Украины» потерял контроль над данным крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

В 2016 году на захваченные Россией буровые установки «Черноморнефтегаза» наложен арест.