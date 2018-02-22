Фирма брата нового председателя Конституционного суда фигурирует в деле о хищении госсредств - СМИ

Служебных лиц ГП "Укрхимтрансаммиак", ООО "Украинская морская транспортная компания" обвиняют в хищении средств госпредприятия.

Служебных лиц ГП "Укрхимтрансаммиак", ООО "Украинская морская транспортная компания", соучредителем которого является брат новоназначенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, и других лиц обвиняют в хищении средств этого госпредприятия.

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Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 5 декабря 2017 года.

Журналисты отмечают, что производство №42017000000002424 было начато 27 июля 2017 года по ст. 219 (доведение до банкротства) и ч.5 ст.191 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Досудебное следствие установило, что на балансе ГП "Укрхимтрансаммиак" находится часть магистрального аммиакопровода "Тольятти – Одесса", через которую осуществляется транспортировка жидкого аммиака по территории Украины (до перевалочных мощностей ПАО "Одесский припортовый завод").

На сегодня мощности аммиакопровода используют для транзита российского аммиака АО "Тольяттиазот" – основного украинского партнера ГП в течение многих лет.

По условиям заключенного контракта и с учетом действия приказа Минэкономразвития от 18.08.2015 № 1003 «О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины», в 2016 году транзит аммиака стоил для российской компании $4,8 за каждые 100 км расстояния и $16,5 за предоставление других услуг (прием, охлаждение и перевалка ПАО «Одесский припортовый завод», услуги морского порта, таможенные процедуры, банковские комиссии и т. п.).

Однако в течение 2016 года российская компания инициировала судебный иск о признании указанного приказа МЭРТ противоправным (незаконным) и недействующим с даты его принятия. 15.11.2016 Высший админсуд удовлетворил иск АО «Тольяттиазот». Потеря в действие указанным приказом вернула к действию приказ Минпромполитики от 01.04.2011 № 83 и привела к установлению практически самых низких, начиная с 2014 года, тарифов на транспортировку аммиака для российского предприятия.

Таким образом, действующий тариф на транзит аммиака – $3,8 за 1 тонну из расчета на 100 км, утвержденный приказом Минпромполитики от 01.04.2011 № 83 в настоящее время является убыточным для ГП «Укрхимтрансаммиак», не обеспечивает самоокупаемость государственного предприятия, финансирование мероприятий направленных на реализацию инвестиционной программы, возврат заемного капитала и уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Украины, указывает следствие.

По оценкам специалистов, сказано в судебном постановлении, экономически обоснованный тариф находится на уровне $4,8-5,5 за 1 тонну на 100 км расстояния. По условиям действующего тарифа – $3,8 за 1 тонну на 100 км, в 2017 году государственное предприятие недополучит около 800 млн грн, которые останутся российскому производителю аммиака АО «Тольяттиазот», за что стратегическое государственное предприятие может быть доведено до финансовой несостоятельности и признано банкротом.

Кроме этого, потери государственного предприятия в пользу АО «Тольяттиазот» происходят через низкие тарифы на дополнительные услуги, связанные с транспортировкой и перевалкой жидкого аммиака. В частности, согласно действующему контракту заключенному государственным предприятием с АО «Тольяттиазот», дополнительные услуги, связанные с транспортировкой и перевалкой аммиака составляют $13,22 за 1 тонну. В то же время, аналогичные услуги ПАО «Одесский припортовый завод» для ГП «Укрхимтрансаммиак» составляют $14 за 1 тонну. Учитывая, что годовой объем транзита аммиака производства ОАО «Тольяттиазот» составляет 1,8 млн тонн, в условиях потери разницы $0,78 на 1 тонне, прямые годовые убытки предприятия составляют $1,4 млн (около 35,8 млн грн).

Установлено, что между ГП и ООО "Украинская морская транспортная компания" заключен договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые обществу перечислили около 10 миллионов гривень в 2016 году.

При этом отмечается, что фактически эти услуги предоставляет ПАО "Одесский припортовый завод", а вышеупомянутые около 10 миллионов гривень незаконно выводятся из обращения ГП на счета ООО "УМТК", а затем распределяются между аффилированными к государственному предприятию лицами.

Отмечается, что одним из учредителей ООО "УМТК" является Рулав Владимирович Одд (изменил фамилию и имя с Шевчук Денис Владимирович), который с 11 мая 2017 года является советником и.о. директора ГП Игоря Трегубенко.

В ходе досудебного расследования установлено, что Одд имеет значительное влияние на деятельность ГП "Укрхимтрансаммиак". По данным следствия, он тесно связан с владельцами АО "Тольттиазот" и осуществляет лоббирование интересов данной иностранной компании.

Кроме того, Одд, Трегубенко и заместитель директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Андрей Оганов связанные с деятельностью ООО "Агрихаб-Южный". Это ООО покупает жидкий аммиак по номинальной цене и продает его предприятиям по цене, которая диктуется собственниками данного предприятия и служащими ГП.

В дальнейшем полученные от реализации аммиака средства перечисляются на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, конвертируются и распределяются между всеми участниками сделки – между владельцами ООО "Агрмхаб-Южный" и служащими "Укрхимтрансаммиака".

Издание подчеркивает, что Рулав Одд является братом Станислава Шевчука, который 21 февраля был визбранный председателем Конституционного суда.

В своей декларации за 2016 год Шевчук указал своего брата и его долю 70% в ООО "Украинская морская транспортная компания". Еще 30% этой фирмы принадлежит Владимиру Кондибку, которого некоторые СМИ называют родственником Трегубенко.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Станислава Шевчука избран председателем Конституционного суда Украины.

Должность председателя Конституционного суда является вакантной с 18 марта 2017 года, когда истек срок полномочий Юрия Баулина.

Согласно регламенту КСУ, нового председателя нужно выбрать не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность председателя стала вакантной. При этом, согласно ст. 148 Конституции, КСУ избирает председателя из своего состава на специальном пленарном заседании суда. Сейчас в КСУ работают 15 судей, которые полномочные избрать нового председателя суда.

Шевчук назначен судьей Конституционного суда по квоте Верховной Рады в марте 2014 года.