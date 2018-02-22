Россия после аннексии Крыма захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря

Общие запасы газа на территории шельфа составляют от 100 до 300 млрд куб. м.

Российская Федерация после аннексии Крыма весной 2014 года незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря, сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

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«Разведанные запасы на шельфе Черного моря до аннексии Крыма были достаточно большими. Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км. Мы говорим о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы», - сказал Кирилюк.

Он отметил, что утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - «Черноморнефтегаз» - потеряла свои основные активы, а также доступ к месторождениям газа на шельфе Черного моря. Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство против РФ, а в конце сентября 2017 года госхолдинг подал иск против России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды). «Нафтогаз» требует возместить 5 млрд долл. убытков (с учетом процентов – 7 млрд долл.).

Украина в 2017 году импортировала из стран ЕС 13,9 млрд куб. м газа на 3,2 млрд долл.

По данным «Нафтогаза», Украина в прошлом году потребила 31,9 млрд куб. м газа, что на 4% меньше показателя 2016 года.