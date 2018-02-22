Россия после аннексии Крыма захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря

13:32, 22 февраля 2018
Промышленность
829 0
РФ захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря / фото УНИАН

Читайте такжеРоссия ворует украинский газ: незаконно добыла с Одесского месторождения свыше 3,5 миллиарда кубов

«Разведанные запасы на шельфе Черного моря до аннексии Крыма были достаточно большими. Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км. Мы говорим о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы», - сказал Кирилюк.

Он отметил, что утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - «Черноморнефтегаз» - потеряла свои основные активы, а также доступ к месторождениям газа на шельфе Черного моря. Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство против РФ, а в конце сентября 2017 года госхолдинг подал иск против России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды). «Нафтогаз» требует возместить 5 млрд долл. убытков (с учетом процентов – 7 млрд долл.).

Украина в 2017 году импортировала из стран ЕС 13,9 млрд куб. м газа на 3,2 млрд долл. 

По данным «Нафтогаза», Украина в прошлом году потребила 31,9 млрд куб. м газа, что на 4% меньше показателя 2016 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #аннексия Крыма#добыча газа в Крыму#шельф Черного моря