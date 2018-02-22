Новые локомотивы: соглашение между General Electric и "Укрзализныцей" подпишут завтра

Также премьер напомнил, что соглашение предусматривает локализацию производственного процесса в Украине на уровне 40%.

Государственная компания "Укрзализныця" завтра подпишет с американской компаний General Electric генеральное соглашение о совместном производстве подвижного состава.

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Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Сумы.

"Завтра мы подпишем с глобальной мировой компанией General Electric генеральное соглашение, с "Укрзализныцей", о совместном производстве подвижного состава", - сказал Гройсман.

Премьер напомнил, что соглашение предусматривает локализацию производственного процесса в Украине на уровне 40%.

Позднее в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что подписание соглашения, предусматривающего модернизацию локомотивного парка и строительство новых локомотивов, состоится 23 февраля в 15:00 в Киеве.

В церемонии подписания примут участие челны правительства, зарубежные дипломаты, представители "Укрзализныци", General Electric и государственных банков.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" рассчитывает на начало совместного производства локомотивов с американской компанией General Electric в 2018 году.

3 октября прошлого года президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллером, на которой, в частности, обсуждались перспективы участия американской стороны в модернизации "Укрзализныци".

4 октября 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что "Укрзализныця" и General Electric Transportation договорились подписать рамочное соглашение о сотрудничестве. Американский гигант General Electric Transportation в рамках первого этапа проекта по обновлению подвижного состава "Укрзализници" поставит железнодорожной компании в сентябре 2018 года 30 локомотивов, которые собраны в том числе и из украинских запчастей.

Справка УНИАН. General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.