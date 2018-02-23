Ежемесячные страховые выплаты для пострадавших на производстве увеличились почти на 500 гривень

Всего на страховые выплаты в 2018 году из госбюджета предусмотрено 800 млн грн.

В январе 2018 года Фонд социального страхования Украины увеличил размер ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве и членов их семей - 168,9 тыс. человек или 82% от всех получателей страховых выплат - на 464 гривен, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Сообщается, что всего на страховые выплаты в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено 800 млн грн.

В пресс-службе отметили, что в связи с увеличением с 1 января 2018 года минимальной заработной платы в Украине до 3723 грн осовременена заработная плата, с которой предназначались страховые выплаты пострадавшим на производстве за период 2008-2011 годы, и восстановлена социальная справедливость в отношении размеров страховых выплат, назначенных до 2011 года.

«Кроме этого, с 1 марта 2018 будут перечислены страховые выплаты всем пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, погибшего в результате несчастного случая на производстве. Так, размер ежемесячных страховых выплат увеличится на 20% для более 200 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял постановление, которым установлен коэффициент перерасчета страховых выплат с 1 марта 2018 года в размере 1,2, исходя из финансовых возможностей бюджета Фонда социального страхования Украины.

Кроме того, согласно постановлению, будет проведено осовременивание этих выплат в соответствии с заработной платой, которую потерпевший имел до повреждения здоровья.

По данным Минсоцполитики, с 1 января выплаты пострадавшим на производстве будут увеличены для 174 тысяч человек, с 1 марта для 207 тысяч человек.