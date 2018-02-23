В ЕС заявили, что скандальный законопроект «Покупай украинское» нарушает международные обязательства страны

В ЕС отметили, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации и принцип конкуренции в госзакупках.

Принятый Верховной Радой законопроект «Покупай украинское, плати украинцам», предусматривающий преференции отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% выше, чем у конкурентов, нарушает международные обязательства Украины.

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Об этом заявил глава представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли на конференции по итогам имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Этот законопроект нарушает международные обязательства Украины, нормы Соглашения об ассоциации... Украине нужна конкуренция в публичных закупках», - подчеркнул он.

По словам Мингарелли, аргументы о том, что законопроект в случае принятия во втором чтении будет способствовать развитию национальных производителей и созданию рабочих мест, являются ложными.

«Говорят, что «покупай украинское» пойдет на пользу украинцам. Говорят, что это будет способствовать созданию рабочих мест, но это неправда. И не потому, что мы хотим повыигрывать все тендеры, а потому, что вы потеряете конкуренцию в государственных закупках», - подчеркнул он.

Глава представительства ЕС отметил, что потеря конкуренции приведет к увеличению затрат бюджетных средств на госзакупки и снижению качества закупленной продукции.

«Популисты, которые говорят, что законопроект является полезным для Украины, вам просто врут», - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект о предоставлении преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов. Авторами законопроекта являются депутаты от Радикальной партии.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС и Всемирной торговой организации, создает коррупционные риски, поскольку для доказательства «отечественности» товара нужно собрать 23 справки, а также станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривен.

7 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назвал законопроект «мегакоррупционной схемой» и призвал народных депутатов не поддерживать его.

«Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве доро, «Автодор» бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и должен бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», - сказал замминистра.

Против законопроекта публично выступили и ведущие украинские экономисты.