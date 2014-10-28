С начала года из-за закрытия российского рынка украинские экспортеры уже потеряли $3,5 млрд

Объем потерь украинских экспортеров из-за закрытия российского рынка для украинских товаров до конца 2014 года составит порядка 5 млрд долл., сказал также министр в ходе международной инвестиционной конференции «SP Advisors».

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«Примерно лет десять назад Россия активно начала внедрять программу импортозамещения. Это уже тогда существенно ударило по Украине. Что касается текущего года, то мы уже потеряли порядка 3,5 млрд долл. товарооборота с Россией, до конца года потеряем 5 млрд долл.», - заявил Шлапак.

Он отметил, что наибольшие потери несут предприятия сельского хозяйства и машиностроения. «Это ключевые составляющие экспорта в Россию. Понятно, что есть вещи, которые будут связывать нас и дальше с РФ, – энергоресурсы, машиностроение, которое мы еще поставляем туда. Российские самолеты не смогут летать без двигателей «Мотор Сичи», российские электростанции не будут работать без турбин «Турбоатома», российские ракеты не смогут работать без ступеней КБ «Южное», российские компрессорные станции не смогут работать без компрессорных станций Николаевского завода «Машпроект»-«Зоря», - отметил Шлапак.

По словам министра, сегодня нет политических рисков от закрытия границы с Российской Федерацией. «Но я уверен, что жизнь расставит те уровни экономических, не политических, отношений, которые будут существовать между соседями», - сказал Шлапак.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС стал главным рынком сбыта для большинства регионов Украины. В частности, торговый представитель Украины Валерий Пятницкий отмечал, что рост украинского экспорта в страны Европейского Союза в первом полугодии позволил компенсировать до половины потерь, понесенных украинскими товаропроизводителями в результате закрытия российского рынка.

Также УНИАН писал, что, по прогнозам экспертов, объем украинского экспорта в Россию по итогам 2014 года может снизиться как минимум на 35% с учетом отмены беспошлинного режима торговли. При этом отрицательное сальдо торговли товарами Украины с Россией в первом полугодии 2014 года составило 2,46 млрд долл.

В целом Кабинет министров Украины прогнозирует падение объемов экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией.

Кроме того, Минэкономразвития подготовило перечень торговых ограничений в отношении российского импорта, которые могут быть введены Украиной в рамках ответных мер на торговые ограничения украинского экспорта на российском рынке. Эти ограничения коснутся 830 тарифных линий и обернутся потерями для российских товаропроизводителей в объеме порядка 2,5 млрд долл.