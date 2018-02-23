Промпроизводство в Украине в январе выросло на 3,6%

По сравнению предыдущим месяцем - декабрем 2017 года - промпроизводство в январе упало на 13,9%

Промышленное производство в Украине в январе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 3,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в январе в годовом выражении выросло на 2,9%.

По информации Госстата, по сравнению предыдущим месяцем - декабрем 2017 года - промпроизводство в январе упало на 13,9% без сезонной корректировки или выросло на 0,2% - с учетом корректировки.

В сообщении отмечается, что наибольший рост промпроизводства в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года зафиксирован в производстве химических веществ – на 55,9%, производстве электрического оборудования – на 55,9%, производстве компьютеров – на 31%.

Наибольшее падение за этот период произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в январе-декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 0,1%, после роста показателя на 2,8% в 2016 году.