Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"

Украинский дрон-боеприпас самостоятельно ищет и атакует вражеские цели.

Украинское государственное предприятие «Спецтехноэкспорт», специализирующееся на экспорте оборонной продукции, представило на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс.

Читайте такжеВСУ приняли на вооружение беспилотник "Летающий глаз"Как сообщает Defence Blog, представленная украинской стороной система под названием RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно «гуляет» над заданным пространством в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.

Дрона-боеприпас достигает длины 1,8 м, обладает крыльями в 2,3 м и максимальным весом взлета в 8 кг. По словам разработчиков, дрон запускается с катапульты. Он может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 километров.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине состоялось успешное испытание разведывательно-ударного комплекса «Сокол», который является продуктом успешной кооперации украинского предприятия «Чезара» с польскими партнерами.