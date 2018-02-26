Львовский завод победил в тендере на поставку Ужгороду автобусов, обогнав «Богдан»

Автобусы должны быть длиной 11,9-12,1 метра и поставлены до 31 августа 2018 года.

Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" (Львов), входящее в состав корпорации "Электрон", победило в тендере на поставку коммунальному предприятию "Ужгородский муниципальный транспорт" 10 больших низкопольных автобусов за 53,991 млн грн.

Читайте такжеЛьвовскому "Электронтрансу" не удалось заблокировать поставки польских трамваев в Киев

Согласно объявлению в системе электронных государственных закупок Prozorro, в тендере участвовали луцкий автозавод "Богдан Моторс", который предложил автобусы за 54 млн грн, и компания "Современные грузовики", заявка которой была отклонена.

Согласно объявлению в Prozorro, автобусы должны быть длиной 11,9-12,1 метра и поставлены до 31 августа 2018 года.

Так, 10 низкопольных автобусов должны иметь пассажировместимость не менее 100 человек, при наличии не менее 30 кресел в салоне, и экологическим стандартом не ниже Евро-5, а также должны быть оснащены кондиционерами для салона и кабины водителя.

Как сообщал УНИАН, 9 января коммунальное предприятие "Ужгородский муниципальный транспорт" объявило тендер на закупку 10 городских автобусов на ожидаемую сумму 54 млн грн.

24 ноября 2017 года "Ужгородский муниципальный транспорт" уже объявлял тендер на закупку 10 новых автобусов на общую сумму 54 млн грн. Тогда на участие в тендере было подано две заявки – "Электронтранс" и автозавода "Богдан Моторс". Торги выиграла компания "Электронтранс" с предложением 53,991 млн грн. Однако тендер не состоялся в связи с допущением к оценке менее двух тендерных предложений - было отклонено предложение "Богдан Моторс".