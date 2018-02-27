Владелец завода, выпускающего Skoda: Украина может стать "европейским Китаем" в производстве электромобилей

Для начала массовых поставок новых электромобилей должна быть подготовлена зарядная инфраструктура, законодательство, отметил Боярин.

Компания Еврокар, выпускающая автомобили Skoda, готова производить электромобили при условии государственной поддержки. Об этом заявил владелец завода Еврокар Олег Боярин.

В интервью Liga.net он рассказал, что завод изучает возможность производства и поставок электромобилей и комплектующих к ним, на рынок Европейского Союза.

"Мы изучаем возможности в этой тематике", - сказал он, добавив, что о какой-то конкретике "говорить пока рано".

Читайте такжеУкраина может выйти на мировой рынок сырья для литий-ионных аккумуляторов - экспертПо его мнению, государственная поддержка позволит Украине стать "европейским Китаем" в производстве электромобилей для всего европейского рынка.

Боярин отметил, что есть два основных варианта развития и несколько комбинаций.

"Первый - создание производства электромобилей и батарей как их основного элемента. В Европе таких производств практически нет. С кем можно развивать такое сотрудничество? С европейскими, американскими брендами, которые хотят поставлять продукцию на европейский рынок. Здесь потребуются значительные инвестиции в создание новых производственных мощностей - существующие заводы нужно будет перестраивать", - сказал он.

Вторым вариантом, по словам Боярина, является сотрудничество с китайскими автоконцернами.

"Второй вариант - стать площадкой для производства китайских электромобилей, которые будут поставляться в Европу. Китай сейчас очень активно на государственном уровне развивает направление электромобилей. Через несколько лет они станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них", - отметил бизнесмен.

Для начала массовых поставок новых электромобилей должна быть подготовлена зарядная инфраструктура, законодательство, отметил он.

"Мы совместно с Мининфраструктуры участвуем в подготовке стратегии развития электротранспорта для Украины. Но кроме этого нужно выработать конкретный план по ее реализации", - сказал Боярин.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что иностранные инвесторы заинтересованы в производстве электромобилей в Украине.