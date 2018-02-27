Владелец завода, выпускающего Skoda: Украина может стать "европейским Китаем" в производстве электромобилей
Компания Еврокар, выпускающая автомобили Skoda, готова производить электромобили при условии государственной поддержки. Об этом заявил владелец завода Еврокар Олег Боярин.
В интервью Liga.net он рассказал, что завод изучает возможность производства и поставок электромобилей и комплектующих к ним, на рынок Европейского Союза.
"Мы изучаем возможности в этой тематике", - сказал он, добавив, что о какой-то конкретике "говорить пока рано".
Читайте такжеУкраина может выйти на мировой рынок сырья для литий-ионных аккумуляторов - экспертПо его мнению, государственная поддержка позволит Украине стать "европейским Китаем" в производстве электромобилей для всего европейского рынка.
Боярин отметил, что есть два основных варианта развития и несколько комбинаций.
"Первый - создание производства электромобилей и батарей как их основного элемента. В Европе таких производств практически нет. С кем можно развивать такое сотрудничество? С европейскими, американскими брендами, которые хотят поставлять продукцию на европейский рынок. Здесь потребуются значительные инвестиции в создание новых производственных мощностей - существующие заводы нужно будет перестраивать", - сказал он.
Вторым вариантом, по словам Боярина, является сотрудничество с китайскими автоконцернами.
"Второй вариант - стать площадкой для производства китайских электромобилей, которые будут поставляться в Европу. Китай сейчас очень активно на государственном уровне развивает направление электромобилей. Через несколько лет они станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них", - отметил бизнесмен.
Для начала массовых поставок новых электромобилей должна быть подготовлена зарядная инфраструктура, законодательство, отметил он.
"Мы совместно с Мининфраструктуры участвуем в подготовке стратегии развития электротранспорта для Украины. Но кроме этого нужно выработать конкретный план по ее реализации", - сказал Боярин.
Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что иностранные инвесторы заинтересованы в производстве электромобилей в Украине.