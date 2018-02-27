Украина сохранила 10-е место в рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела 2,1 млн тонн стали.

Украинские металлурги в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года сократили производство стали на 0,1% - до 2,1 млн тонн, сохранив при этом 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам января лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 67 млн тонн (падение на 0,9% к январю 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,03 млн тонн, +0,3%), Индия (9,03 млн тонн, +2,5%), США (6,8 млн тонн, -2,2%), Южная Корея (6,1 млн тонн, +2,7%), Россия (5,7 млн тонн, -3,9%), Германия (3,7 млн тонн, +1,5%), Турция (3,2 млн тонн, +7,6%) и Бразилия (2,9 млн тонн, +1,3%).

В целом в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 0,8% - до 139,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в декабре прошлого года поднялась на 10-е место в рейтинге производителей стали, при этом по итогам года опустилась на 12-е место, сократив производство на 6,4% по сравнению с 2016 годом.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-ю строчку в рейтинге.