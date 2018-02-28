Семенной завод в Почуйках Житомирской области планируют открыть в сентябре этого года - ОГА

Уже в августе это предприятие будет работать в тестовом режиме.

Семенной завод в Почуйках Житомирской области планируют открыть в сентябре этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, уже в августе это предприятие будет работать в тестовом режиме.

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«Новое предприятие компании «Монсанто» станет одним из крупнейших семенных заводов не только в Украине, но и в мире», - сказано в сообщении облгосадминистрации. Будет производить предприятие не только семена кукурузы, но и средства защиты растений.«Ожидаем, что со временем будем поставлять продукцию не только украинским аграриям, но и в страны западной Европы. Нам есть куда расти и увеличивать производство», – отмечают на новом предприятии.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области построили ультрасовременный завод по производству сельскохозяйственных культур. Построенное предприятие в Попельнянском районе Житомирской области в селе Почуйки. Новый завод создаст около 40 постоянных и 200 сезонных рабочих мест. Мощность производства первоначально составит около 375 тысяч посевных единиц в год. Общие инвестиции в этот проект по производству семян составят около 200 млн долларов США.