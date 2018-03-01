Ярославский купил «Петровку» - Днепропетровский металлургический завод

В ходе процесса пополнения портфеля промышленных активов DCH Александр Ярославский в 2016 г. также приобрел легендарный Харьковский тракторный завод.

1 марта 2018 г. группа DCH Александра Ярославского подписала договор о покупке у Evraz крупнейшего промышленного актива - Днепропетровского металлургического завода, известного как «Петровка» или «ДМЗ им. Петровского». Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Технологически приобретение было произведено путем покупки 100% акций DRAMPISCO LIMITED, которая в свою очередь владеет 97,73% акций Частного акционерного общества «ЕВРАЗ ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД».

EVRAZ также сообщил о сделке на официальном сайте http://www.evraz.com/media/ news/94403/.

«DCH традиционно заинтересована в развитии украинской промышленности, и имеет опыт успешной реализации подобных проектов. Кроме того, ДМЗ интересен нам с точки зрения производственной интеграции с другими предприятиям», - говорится в официально распространенном пресс-релизе группы.

В ходе процесса пополнения портфеля промышленных активов DCH Александр Ярославский уже приобрел легендарный Харьковский тракторный завод (2016 г., Харьков). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила $1 млрд. (в т.ч. $ 300 млн. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012). Александр Ярославский входит в ТОП-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.

Днепропетровский металлургический завод («Петровка») находится в г. Днепр, является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката. Продукция предприятия поставляется в 44 страны, численность трудового коллектива порядка 6000 чел. В 2016 году завод произвел 1,068 миллиона тонн чугуна, 1,057 миллиона тонн стали и 889 тысяч тонн проката.