"Антонов" и компании из Саудовской Аравии договорились о совместном производстве самолетов Ан-132

Предусматривается углубление кооперации по производству самолетов «Антонов» на территории Королевства Саудовская Аравия.

Госпредприятие "Антонов", являющееся единственным в Украине производителем транспортных и пассажирских самолетов, и компании из Королевства Саудовская Аравия договорились о совместном производстве самолетов Ан-132.

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Как сообщила пресс-служба предприятия, «Антонов», компания Taqnia Aeronautics, подразделение саудовской Technology Development and Investment Co, и WAHAJ, филиал SIPCHEM, подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по организации производства Aн-132 в ходе выставки AFED-2018, которая проходит в городе Эр-Риад с 25 февраля по 3 марта 2018 года.

«Стороны пришли к соглашению о том, что на первом этапе производства начальная партия серийных Ан-132 будет построена на заводе «Антонов» в кооперации с TAQNIA и WAHAJ. На этом этапе «Антонов» будет главным исполнителем работ, а партнеры - TAQNIA и WAHAJ - будут производить агрегаты и элементы в соответствии с кооперационной схемой. В частности, WAHAJ будет выпускать шасси и оборудования для них», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующие этапы предусматривают углубление кооперации по производству самолетов «Антонов» на основе Стратегического плана создания производственных мощностей на территории Королевства Саудовская Аравия.

«Этот меморандум является следующим шагом в развитии нашего взаимодействия по программе Ан-132. Мы высоко ценим это сотрудничество. Это выгодно для всех ключевых партнеров, а также компаний, участвующих в проекте. Наш новый продукт должен занять достойное место на мировом рынке», - цитирует пресс-служба президента «Антонов» Александра Кривоконя.

В свою очередь, генеральный менеджер WAHAJ Айман А Аль Хазми (Ayman A Al Hazmi) отметил, что это событие станет отправной точкой в преобразовании производственной экосистемы Королевства Саудовская Аравия и станет примером для других международных компаний авиационного сектора

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Авиакомпания «Авиалинии Антонова» является структурным подразделением «Антонов» и начала свою деятельность с 1 апреля 1989 года.