Рада приняла закон об упрощении доступа к земельным участкам для добычи нефти и газа

Ожидается, что закон будет способствовать увеличению отечественной добычи нефти и газа.

Верховная Рада приняла закон, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины с целью упрощения доступа нефтегазовым компаниям к земельным участкам для проведения разведки и добычи углеводородов.

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За принятие во втором чтении законопроекта №3096-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли» проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Данным законопроектом предлагаются изменения, направленные на улучшение процедуры предоставления земельных участков для проведения разведочных работ и работ по строительству, техническому обслуживанию объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур в нефтегазовой отрасли, что поможет оптимизировать расходы предприятия отрасли при проведении таких работ и увеличить реально объемы добычи нефти и газа», - сказала член фракции «Блок Петра Порошенко» и парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольга Белькова, докладывая по законопроекту.

Согласно пояснительной записке, законом предусматривается возможность использования механизма сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта, что позволит использовать земельные участки без изменения их целевого назначения.

Также устанавливается, что снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков для проведения работ по бурению и обустройству нефтегазовых скважин, строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта и тому подобное может осуществляться без специального разрешения, а на основании рабочего проекта по землеустройству.

Кроме этого, для уменьшения количества согласований проектных документов органами государственного горного надзора отменяется обязательность получения горного отвода. «Это является устаревшей советской практикой и его функции почти полностью дублируются с функциями специальных разрешений на добычу полезных ископаемых», - отмечается в пояснительной записке.

Также вносятся изменения, которыми отменяется необходимость регистрировать объекты нефтегазодобычи как объекты градостроительства.

Законом предоставляется возможность расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа. Кроме этого, недропользователи получают право распоряжаться геологической информацией, принадлежащей им на праве собственности.

Также отменяется необходимость введения месторождения в опытно-промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля и введение декларативного принципа согласования проектов разработки месторождений.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект был внесен в Раду еще в сентябре 2015 года, но его рассмотрение в зале неоднократно откладывалось. 21 марта 2017 года Рада вернула данный законопроект на доработку в профильный комитет.

19 декабря Рада приняла этот законопроект за основу.

Ранее глава крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявлял, что этот законопроект очень важен для развития добычи газа в Украине. По его словам, сложности с получением земельных участков сдерживают уровень добычи газа; количество недобытого газа в результате данных сложностей составляет около 1 млрд куб. м в год.