У Порошенко хотят адаптировать госстандарты к европейскому рынку
Парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, должна обеспечить создание условий для свободной международной торговли и снятия непрямых технических барьеров для реализации украинской продукции в странах Европейского Союза.
Об этом идет речь в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».
Согласно документу, достичь этих целей коалиция сможет при условии приведения украинской системы технического регулирования в соответствие с требованиями ЕС. Для этого парламент и правительство должны создать независимые органы стандартизации и метрологии, разработать и внедрить технические регламенты на основе директив Нового и Глобального подхода, разработать и утвердить государственные стандарты, адаптированные к требованиям ЕС.
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Кроме того, в рамках выполнения указанных задач коалиция должна внедрить систему регулирования и государственного контроля над безопасностью пищевой продукции, обеспечить реализацию системы НАССР на украинских предприятиях.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко предлагает страховать риски экспортеров при выходе на внешние рынки.
Напомним, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По состоянию на 10:56 утра среды, 29 октября, Центральная избирательная комиссия обработала 98,2% протоколов. Пятипроцентный барьер преодолевают следующие партии: «Народный фронт» - 22,16% голосов, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, «Объединение «Самопомич» - 11%, «Оппозиционный блок» - 9,36%, Радикальная партия - 7,45%, «Батькивщина» - 5,68%.
Переговоры о создании коалиции инициировал «Блок Петра Порошенко», пригласив принять в них участие «Народный фронт», «Самопомич» и «Батькивщину».