Правительство отдало «Артемсоль» Министерству инфраструктуры

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №1040 от 17 июля, опубликованного накануне на его официальном сайте.

«Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Артемсоль» из сферы управления Министерства аграрной политики и продовольствия в сферу управления Министерства инфраструктуры», - сказано в документе.

Читайте также"Артемсоль" работает как обычно, отгрузка продукции даже выросла - директор

Как сообщал УНИАН, в августе министр инфраструктуры Максим Бурбак заявил, что необходимость переподчинения «Артемсоли» его ведомству обусловлена тем, что предприятие производит соль не только для потребностей пищевой промышленности, но и для посыпки дорог, очистки воды и т.д.

Министр аграрной политики Игорь Швайка, в свою очередь, выступил против передачи госкомпании Минифраструктуры. Коллектив «Артемсоли» также не поддержал инициативу Бурбака.

Справка УНИАН. «Артемсоль» - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Производственные мощности компании находятся в г. Соледар (Донецкая обл.).

Ранее УНИАН сообщал, что работники Артемсоли требуют остановить передачу предприятия Мининфраструктуры.