Трамп назвал "мертвой" металлургическую промышленность США

1 марта Дональд Трамп объявил о введении тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность Штатов "мертва", что говорит о необходимости перемен.

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги пользуются преимуществами за счет США в течение многих лет. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, пришло время для перемен! Вернем Америке былое величие!", - заявил Трамп.

We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U.S. for many years. Our Steel and Aluminum industries are dead. Sorry, it’s time for a change! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2018

Как напоминает РБК, 1 марта Дональд Трамп объявил о введении тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Вашингтон ввел пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%.

В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать «решительный» ответ.