Трамп назвал "мертвой" металлургическую промышленность США

07:13, 05 марта 2018
Промышленность
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги пользуются преимуществами за счет США в течение многих лет. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, пришло время для перемен! Вернем Америке былое величие!", - заявил Трамп.

Как напоминает РБК, 1 марта Дональд Трамп объявил о введении тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Вашингтон ввел пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%.

В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать «решительный» ответ. 

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Теги: #Дональд Трамп#металлургия США