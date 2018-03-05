Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер

Главная особенность машины заключается в использовании гибридной силовой установки.

Концептуальный автомобиль Skoda Vision X сможет работать на газе, бензине и электричестве.

Презентовать новинку должны в начале марта на автосалоне в Женеве, пишет "Новое время".

Главная особенность машины заключается в использовании гибридной силовой установки. Vision X оснастят четырехцилиндровым 1,5-литровым двигателем TSI, который используется на большом количестве автомобилей VW Group. Эта разновидность двигателя была спроектирована для работы на сжатом природном газе. В таком режиме двигатель выдает 130 лошадиных сил.

Как рассказали представители Skoda, также в машину установят два электрических мотора, один из которых соединен с ДВС и используется как стартер-генератор, второй - установлен на задней оси и обеспечивает работу полного привода. Второй электромотор активируется для включения дополнительной мощности при запуске или улучшения тяги на скользких дорогах и бездорожье. 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор можно заряжать, пока концепт движется.

Для хранения газа имеются два баллона, которые расположены под задним сиденьем и за задней осью. Поскольку именно газ является основным видом топлива, то для бензина предусмотрен резервный топливный бак.

Отмечается, что машина лишена традиционного карданного вала, что позволило снизить массу автомобиля и переключать режимы, делая кроссовер передне-, полно- или заднеприводным по необходимости.

До "сотни" Vision X разгоняется за 9,3 секунды, максимальная скорость - 200 км/ч, а запас хода - 650 км, что, как отмечает Motor1, "не совсем впечатляет". Зато выбросы CO2 составляют всего 89 г/км.