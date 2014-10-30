Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 5%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 68,5% всего объема реализации, составил 587,897 млрд грн, что на 7,13%, или на 39,133 млрд грн больше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (17,4% общего объема) составил 148,943 млрд грн, что на 4,54%, или на 7,083 млрд грн меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,6% всего объема) объем реализации составил 116,394 млрд грн, что на 7,22%, или на 7,839 млрд грн больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 171,077 млрд грн, Донецкую область – 138,339 млрд грн, Запорожскую область – 66,752 млрд грн и г. Киев – 60,041 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе-августе 2014 года составил 764,053 млрд грн, что на 34,193 млрд грн, или на 4,7%, больше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 0,62% больше объема 2012 года.