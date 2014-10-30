Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 5%

19:20, 30 октября 2014
Промышленность
0

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-сентябре 2014 года составил 857,745 млрд грн, что на 39,774 млрд грн, или на 4,86% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 68,5% всего объема реализации, составил 587,897 млрд грн, что на 7,13%, или на 39,133 млрд грн больше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (17,4% общего объема) составил 148,943 млрд грн, что на 4,54%, или на 7,083 млрд грн меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,6% всего объема) объем реализации составил 116,394 млрд грн, что на 7,22%, или на 7,839 млрд грн больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 171,077 млрд грн, Донецкую область – 138,339 млрд грн, Запорожскую область – 66,752 млрд грн и г. Киев – 60,041 млрд грн.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине замедлился до 16,6%

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе-августе 2014 года составил 764,053 млрд грн, что на 34,193 млрд грн, или на 4,7%, больше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 0,62% больше объема 2012 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter