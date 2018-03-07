Угроза новой торговой войны: Евросоюз обещает Трампу ответные пошлины

В начале марта Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%.

Если президент США Дональд Трамп введет пошлину на импорт стали и алюминия, Евросоюз может обложить пошлинами американскую сталь, продукцию промышленности и сельского хозяйства.

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Еврокомиссия уже обсудила предварительный список, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, передает Прайм.

"Обсуждался предварительный список. Теперь он будет передан для рассмотрения странам-членам ЕС и может быть обнародован в кратчайшее время", - сказала она по завершении заседания Еврокомиссии, рассмотревшей ситуацию.

По словам Мальмстрем, в "списке стальная продукция, промышленная и сельскохозяйственная продукция".

В начале марта Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.

При этом, Еврокомиссия намерена гарантировать соответствие мер торговой политики, которые ЕС может предпринять в ответ на новые импортные пошлины в США, заявила Мальмстрем. "Что касается соответствия нормам ВТО, мы в ЕК тесно работаем с правовой службой, чтобы гарантировать устойчивость (обсуждаемых мер – ред.), чтобы все меры соответствовали нормам ВТО", - сказала еврокомиссар журналистам по итогам обсуждения позиции США коллегией еврокомиссаров.

ЕК также уточняет, что ответные пошлины на американскую продукцию могут быть введены в течение двух месяцев. "Процесс принятия защитных и обеспечивающих равновесие мер займет немного более времени — около двух месяцев", — сказала еврокомиссар.