Украинские беспилотники показали на выставке в ОАЭ (фото)

Украинские производители беспилотников обсудили с руководством ОАЭ вопрос совместного производства.

Украинские производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств противодействия обсудили с руководством Объединенных Арабских Эмиратов вопросы налаживания сотрудничества по поставке продукции, а также её совместного производства на территории ОАЭ.

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Произошло это на специализированной выставке UMEX-2018, проходившей в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает пресс-служба государственной компании «Спецтехноэкспорт».

Согласно сообщению, с украинскими разработками детально ознакомились наследный принц Абу-Даби, а также высшее руководство страны.

«С высшим руководством ОАЭ обсуждены вопросы налаживания сотрудничества по поставке украинских систем БПЛА и средств противодействия, а также вопросы совместного их производства на территории ОАЭ. Также в ходе выставки удалось провести ряд переговоров с потенциальными заказчиками из Королевства Саудовская Аравия, Алжира, Кувейта, Марокко, Индонезии», - сообщили в «Спецтехноэкспорте».

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Как отметил директор компании «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул, высшее руководство ОАЭ подтвердило, что самым большим преимуществом украинских систем является то, что эти системы уже поставляются в различные оборонные ведомства нашей страны и получили положительные отзывы о их использовании.

«Достигнутые договоренности показали, что работа наших разработчиков не является напрасной и неприбыльной. Качественный и готовый к применению продукт всегда интересен партнерам на международном рынке оборонных технологий», - цитирует Барбула пресс-служба.

На выставке впервые были продемонстрированы сразу две разработки: тактический беспилотник PD-1AF с вертикальным взлетом от компании «Укрспецсистемс» и БПЛА-камикадзе «RAM» от компании «Оборонительные электронные технологии».

«Также были представлены обновленные беспилотники «Спектатор» от ОАО «Меридиан», «Обсервер-С» от компании «Def-C», квадрокоптер PC-1 и системы гидростабилизации от компании «Укрспецсистемс», система противодействия враждебным БПЛА «Буковель-мини» от компании «Проксимус», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, государственная акционерная холдинговая компании "Артем" и госпредприятие "Спецтехноэкспорт", входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", будут сотрудничать по программе производства боеприпасов с турецкой корпорацией машинной и химической промышленности MKEK (Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu).