Канадский Bombardier замораживает проект по строительству самолетов в России

Канадский производитель самолетов и поездов Bombardier решил отложить реализацию совместного с российской госкорпорацией "Ростех" проекта производства турбовинтовых региональных лайнеров, сообщает Русская служба Би-би-си.

Канадская компания называет в числе причин политическую и экономическую обстановку в России.

"Принимая во внимание политическую ситуацию и экономические реалии в России на сегодня, мы приняли решение отложить проект", - заявили в канадской компании, уточнив, что в ближайшие несколько месяцев вернутся к обсуждению этого вопроса.

В июле глава Bombardier Пьер Бодуэн говорил, что ситуация в Украине и санкции против России не влияют на переговорный процесс с "Ростехом".

О планах совместного производства турбовинтовых самолетов Q-400 компании договорились более года назад, в декабре 2013 года.

Первые сообщения о кооперации между канадской Bombardier и госкомпанией "Ростех" появились на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском в августе 2013 года.

"Ростех" выбирал тогда между Bombardier и французско-итальянской ATR, и в итоге остановился на канадской компании.

Завод по строительству региональных самолетов планировалось построить в Ульяновске. Предполагалось, что вначале производство будет сводиться к сборке из готовых агрегатов, но в дальнейшем степень локализации возрастет.

По разным оценкам, за 15 лет на российском заводе предполагалось выпустить до трех сотен лайнеров Q-400, а запланированный максимальный годовой объем производства через несколько лет должен был составить 24 машины.

Напомним, Канада вслед за Евросоюзом и США ввела санкции против России, стремясь наказать Москву за ее роль в конфликте в Украине.

Первый пакет санкций Канада ввела в ответ на аннексию Крыма Россией, расширив санкции летом после "провокационных военных действий" Москвы в Украине.

Под санкции попали российские компании и банки, которые, по мнению Оттавы, могли быть причастны к конфликту в Украине или способствовали нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.