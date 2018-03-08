Трамп будет выборочно применять пошлины на сталь и алюминий
Президент США Дональд Трамп намерен проявить гибкий подход в области введения новых ввозных пошлин на сталь и алюминий.
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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Twitter президента США.
"Жду в 3:30 сегодня встречи в Белом доме. Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, демонстрируя большую гибкость и сотрудничество в отношении тех, кто является нашими истинными друзьями, кто честно относится к нам как в области торговли, так и в военной сфере", - написал Трамп в своем твиттере.
Как сообщают СМИ, на 15:30 по местному времени назначена церемония подписания соответствующего документа, касающегося новых импортных пошлин. В сообщениях отмечается, что подписанию может предшествовать обсуждение вопроса с заинтересованными чиновниками.
Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018