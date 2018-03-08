Трамп будет выборочно применять пошлины на сталь и алюминий

17:54, 08 марта 2018
Промышленность
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Twitter президента США.

"Жду в 3:30 сегодня встречи в Белом доме. Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, демонстрируя большую гибкость и сотрудничество в отношении тех, кто является нашими истинными друзьями, кто честно относится к нам как в области торговли, так и в военной сфере", - написал Трамп в своем твиттере.

Как сообщают СМИ, на 15:30 по местному времени назначена церемония подписания соответствующего документа, касающегося новых импортных пошлин. В сообщениях отмечается, что подписанию может предшествовать обсуждение вопроса с заинтересованными чиновниками.

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Теги: #пошлины США